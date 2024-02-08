Технический директор «Тоттенхэма» Ланге оценил трансфер Вернера

Технический директор лондонского «Тоттенхэма» Йохан Ланге оценил трансфер нападающего Тимо Вернера, который перебрался в команду Анге Постекоглу из «РБ Лейпцига» на правах аренды с возможностью выкупа.

«Тимо является атакующим футболистом, который обладает огромным опытом выступлений на топ-уровне. Он выступал в Бундеслиге, Премьер-лиге, Лиге чемпионов, а также провёл много матчей за сборную Германии. На протяжение своей карьеры он играл в стиле, который похож на наш. Это значит, что период адаптации может оказаться коротким. Приятно наблюдать за тем, как он влияет на результат», – цитирует Ланге The Spurs Express.

Вернер отметился двумя ассистами в трёх матчах за «Тоттенхэм» в АПЛ.