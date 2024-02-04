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Постекоглу: «Тоттенхэм» отлично подходит Бергваллу»

04 Февраля 2024 • 03:45 Комментировать
Тоттенхэм
...
Брайтон
10.02 18:00

Главный тренер «Тоттенхэма» Анге Постекоглу высказался о будущем новичке команды Лукасе Бергвалле.

Недавно «шпоры» объявили о подписании 18-летнего футболиста за 10 млн евро. Хавбек продолжит выступления за шведский «Юргорден» до лета, а со старта нового сезона присоединится к «Тоттенхэму».

«Лукас – очень талантливый молодой игрок. Приятный парень из хорошей семьи. Он уже проявил себя на старте карьеры, и мы считаем, что наш клуб отлично подходит для продолжения его развития. Он перейдёт к нам летом, и я с нетерпением жду, когда он станет частью нашей команды», – приводят слова Постекоглу английские СМИ.

Напомним, что ради перехода в «Тоттенхэм» Лукас Бергвалл отказал «Барселоне».

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Юргорден Анге Постекоглу Лукас Бергвалл ещё теги

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