Постекоглу: «Тоттенхэм» отлично подходит Бергваллу»

Главный тренер «Тоттенхэма» Анге Постекоглу высказался о будущем новичке команды Лукасе Бергвалле.

Недавно «шпоры» объявили о подписании 18-летнего футболиста за 10 млн евро. Хавбек продолжит выступления за шведский «Юргорден» до лета, а со старта нового сезона присоединится к «Тоттенхэму».

«Лукас – очень талантливый молодой игрок. Приятный парень из хорошей семьи. Он уже проявил себя на старте карьеры, и мы считаем, что наш клуб отлично подходит для продолжения его развития. Он перейдёт к нам летом, и я с нетерпением жду, когда он станет частью нашей команды», – приводят слова Постекоглу английские СМИ.

Напомним, что ради перехода в «Тоттенхэм» Лукас Бергвалл отказал «Барселоне».