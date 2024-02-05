Клопп рассказал о травме Собослаи

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о травме полузащитника Доминика Собослаи, из-за которой венгерский футболист не смог принять участие в матче 23-го тура АПЛ против «Арсенала» (1:3).

«Дом что-то почувствовал в той области, где раньше у него была травма (задняя поверхность бедра). Шансов сыграть с «Арсеналом» у него не было. Посмотрим, что будет дальше», — цитирует Клоппа официальный сайт «Ливерпуля».

В текущем сезоне Собослаи провёл за «Ливерпуль» 28 матчей, забил пять голов и отдал четыре результативные передачи.

Напомним, после 23 туров чемпионата Англии «Ливерпуль» возглавляет турнирную таблицу, опережая второй «Арсенал» на два очка.