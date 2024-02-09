«Тоттенхэм» поспорит с ещё четырьмя клубами АПЛ за Тони

Нападающий «Брентфорда» Айвен Тони вряд ли останется в своём клубе грядущим летом.

Контракт 27-летнего футболиста истекает в следующем году, и «пчёлам» будет трудно удержать свою звезду, когда откроется следующее трансферное окно. По информации журналиста Грэма Бэйли, претендентов на Тони становится всё больше: за ситуацией внимательно следят «Челси», «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед», об интересе которых неоднократно сообщалось, подписание форварда рассматривают «Тоттенхэм» и «Ньюкасл».

Напомним, что Айвен Тони совсем недавно вернулся после дисквалификации. В его активе два гола в двух матчах нынешней кампании.