«Тоттенхэм» назвал стартовой состав на матч с «Брайтоном»

Пресс-служба лондонского «Тоттенхэма» опубликовала список футболистов, которые с первых минут выйдут на поле в предстоящем матче АПЛ против «Брайтона».

Стартовый состав «Тоттенхэма»: Викарио (вр), Порро, Ромеро (к), ван де Вен, Удоги, Сарр, Бентанкур, Мэддисон, Кулушевски, Ришарлисон, Вернер.

Матч 24-го тура Английской премьер-лиги «Тоттенхэм» - «Брайтон» состоится сегодня, 10 февраля. Стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 18:00 по московскому времени. Не пропустите прямую текстовую трансляцию, которая будет доступна на портале LiveResult.

Напомним, в первом круге АПЛ «Брайтон» одолел «Тоттенхэм» со счетом 4:2.