Хави хотел в январе подписать ло Чельсо, но Деку отклонил просьбу

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес в январе хотел видеть в своей команде полузащитника Джовани ло Чельсо из «Тоттенхэма». По информации от издания Sport, спортивный директор «сине-гранатовых» Деку забраковал кандидатуру аргентинца, так как хотел видеть более физически сильного полузащитника в команде.

Напомним, осенью полузащитник «Барселоны» Гави получил травму крестообразных связок колена и выбыл до конца сезона. По этой причине «сине-гранатовые» хотели приобрести в январе нового хавбека, но пригласить нужного игрока так и не получилось.

Хави недавно объявил о том, что покинет «Барселону» по окончании сезона.