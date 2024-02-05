Педру Нету и вингер «Барселоны» интересны лондонскому топ-клубу

Лондонский «Тоттенхэм» в летнее трансферное окно хотел бы пригласить в свои ряды нового вингера. Как сообщает журналист Пол О’Киф, «шпоры» выбирают между Педру Нету из «Вулверхэмптона» и Рафиньей Диасом из каталонской «Барселоны». Последний ранее выступал в Англии в составе «Лидса».

Ранее ходили слухи о том, что «Барселона» намерена продать Рафинью ближайшим летом. Нету наверняка тоже будет доступен на трансферном рынке в следующее межсезонье.

27-летний Рафинья в этом розыгрыше испанской Ла Лиги отметился 3 голами и 5 ассистами. У 23-летнего Нету на счету 2 гола и 8 ассистов в нынешнем розыгрыше АПЛ.