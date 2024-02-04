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Хиль в январе мог оказаться в испанском клубе, но сделка сорвалась

04 Февраля 2024 • 13:39 Комментировать
Мальорка
...
Реал Сосьедад
06.02 23:00

Вингер лондонского «Тоттенхэма» Брайан Хиль в январе мог оказаться в испанском клубе. По информации от журналиста Фабрицио Романо, «шпоры» вели переговоры с «Реал Сосьедадом» об аренде Хиля, но выдвигаемые условия не устроили басков.

Отмечается, что Брайан также был интересен «Брайтону» и роттердамскому «Фейеноорду», но футболист отказался от трансфера в один из этих клубов. Хиль посчитал, что ему лучше остаться в «Тоттенхэме» до конца сезона.

В нынешнем сезоне 22-летний Хиль провёл 10 матчей в Английской премьер-лиге, где не отметился ни одним результативным действием. В прошлой кампании футболист забил два гола и отдал два ассиста за «Севилью» в чемпионате Испании.

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Тоттенхэм Реал Сосьедад Брайан Хиль трансферы футбола - зима 2024 ещё теги

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