Ланге оценил перспективы Бергвалла, которого «Тоттенхэм» перехватил у «Барселоны»

Технический директор «Тоттенхэма» Йохан Ланге оценил перспективы полузащитника Лукаса Бергвалла, которого лондонский клуб в конце января перехватил у «Барселоны». 18-летний швед остался на правах аренды до конца сезона в «Юргордене». К «Тоттенхэму» игрок присоединится ближайшим летом.

«Во-первых, мы хотим быть пунктом назначения для лучших талантов планеты. Лукас является зрелым футболистом, хотя ему лишь недавно исполнилось 18 лет. Он очень хорош во владении мячом, может контролировать игру, а также отмечается трудолюбием. В своём возрасте Лукас обладает не только хорошим навыком, а и любящей семьёй и окружением, которые сильно его поддерживают. У Бергвалла большой потенциал. Он присоединится к команде летом и будет частью основного состава», – цитирует Ланге The Spurs Express.