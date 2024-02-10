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«Тоттенхэму» удалось вырвать победу в матче с «Брайтоном»

10 Февраля 2024 • 20:02 Комментировать
Тоттенхэм
2:1
Брайтон
окончен

В 24-м туре Премьер-лиги «Тоттенхэм» играл против «Брайтона». Данни Уэлбек сразу мог открывать счет, но голкипер справился с ударом в дальний угол. Этот же форвард вскоре заработал пенальти, и Паскаль Гросс с точки пробил сильно и метко - 0:1.Ришарлисон не реализовал выход один на один, а добивание блокировано обороной. Концовка первого тайма за «шпорами», но забили они только на 61-й минуте. Пап Матар Сарр простреливал в штрафной, мяч от защитника и штанги вернулся к хавбеку лондонцев, и тот был точен - 1:1. На 90-й минуте лондонцы разыграли отличную атаку, и Бреннан Джонсон без помех пробил под перекладину - 2:1.

«Шпоры» ворвались в топ-4. Соперник - восьмой.

Протокол игры

 
Тоттенхэм2:1Брайтон
  17'Гросс Паскаль (0:1)
(1:1) Сарр Пап Матар61'  
(2:1) Джонсон Бреннан90'  
Викарио ГульельмоПорро ПедроРомеро КристианВан де Вен МиккиУдоги Дестини 80' (Дэвис Бен ( 80') Сарр Пап Матар  61' 80' (Хёйбьерг Пьер-Эмиль ( 80') Бентанкур Родриго 62' (Джонсон Бреннан ( 62') Кулушевски Деян 63' (Биссума Ив ( 63') Мэддисон Джеймс  35'Вернер Тимо 62' (Хын Мин Сон ( 62') Ришарлисон
Запасные: Дрэгушин РадуСкипп ОливерЭмерсон ЖуниорФорстер Фрейзер
Стил ДжейсонЛемпти Тарик 90' (Бэйкер-Боайти Бенисио ( 90') Ван Хекке Ян-ПольДанк Льюис  88'Эступиньян Первис  79'Гросс ПаскальГилмор Билли 90' (Балеба Карлос ( 90') Лаллана Адам 57' (Фати Ансу ( 57') Буонанотте Факундо  65' 83' (Фергюсон Эван ( 83') Уэлбек Данни 83' (Вельтман Йоел ( 83') Митома Каору
Запасные: О’Махони МаркМодер ЯкубУэбстер АдамВербрюгген Барт
10 февраля. Стадион "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум".

 

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Евро-Футбол.Ру,
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