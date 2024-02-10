«Тоттенхэму» удалось вырвать победу в матче с «Брайтоном»

В 24-м туре Премьер-лиги «Тоттенхэм» играл против «Брайтона». Данни Уэлбек сразу мог открывать счет, но голкипер справился с ударом в дальний угол. Этот же форвард вскоре заработал пенальти, и Паскаль Гросс с точки пробил сильно и метко - 0:1.Ришарлисон не реализовал выход один на один, а добивание блокировано обороной. Концовка первого тайма за «шпорами», но забили они только на 61-й минуте. Пап Матар Сарр простреливал в штрафной, мяч от защитника и штанги вернулся к хавбеку лондонцев, и тот был точен - 1:1. На 90-й минуте лондонцы разыграли отличную атаку, и Бреннан Джонсон без помех пробил под перекладину - 2:1.
«Шпоры» ворвались в топ-4. Соперник - восьмой.
Протокол игры
|17'Гросс Паскаль (0:1)
|(1:1) Сарр Пап Матар61'
|(2:1) Джонсон Бреннан90'
Викарио Гульельмо•Порро Педро•Ромеро Кристиан•Ван де Вен Микки•Удоги Дестини80' (Дэвис Бен (80') •Сарр Пап Матар 61'80' (Хёйбьерг Пьер-Эмиль (80') •Бентанкур Родриго62' (Джонсон Бреннан (62') •Кулушевски Деян63' (Биссума Ив (63') •Мэддисон Джеймс• 35'Вернер Тимо62' (Хын Мин Сон (62') •Ришарлисон
Стил Джейсон•Лемпти Тарик90' (Бэйкер-Боайти Бенисио (90') •Ван Хекке Ян-Поль•Данк Льюис• 88'Эступиньян Первис• 79'Гросс Паскаль•Гилмор Билли90' (Балеба Карлос (90') •Лаллана Адам57' (Фати Ансу (57') •Буонанотте Факундо 65'83' (Фергюсон Эван (83') •Уэлбек Данни83' (Вельтман Йоел (83') •Митома Каору
Запасные: О’Махони Марк•Модер Якуб•Уэбстер Адам•Вербрюгген Барт
10 февраля. Стадион "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум".
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