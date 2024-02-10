«Тоттенхэму» удалось вырвать победу в матче с «Брайтоном»

В 24-м туре Премьер-лиги «Тоттенхэм» играл против «Брайтона». Данни Уэлбек сразу мог открывать счет, но голкипер справился с ударом в дальний угол. Этот же форвард вскоре заработал пенальти, и Паскаль Гросс с точки пробил сильно и метко - 0:1.Ришарлисон не реализовал выход один на один, а добивание блокировано обороной. Концовка первого тайма за «шпорами», но забили они только на 61-й минуте. Пап Матар Сарр простреливал в штрафной, мяч от защитника и штанги вернулся к хавбеку лондонцев, и тот был точен - 1:1. На 90-й минуте лондонцы разыграли отличную атаку, и Бреннан Джонсон без помех пробил под перекладину - 2:1.

«Шпоры» ворвались в топ-4. Соперник - восьмой.

Протокол игры