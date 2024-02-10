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Постекоглу – о введении синей карточки: «Это уничтожит игру»

10 Февраля 2024 • 02:59 Комментировать
Тоттенхэм
...
Брайтон
1 1.75 X 4.40 2 4.15
Через 14 ч. 15 мин.

Главный тренер «Тоттенхэма» Анге Постекоглу высказался против изменений в правилах.

В скором времени в футболе может быть утверждена карточка синего цвета – получившие её игроки будут удалены на десять минут.

«Знаете, что будет происходить в те десять минут, когда одна команда остаётся вдесятером? Это уничтожит игру, приятель. Мы будем наблюдать, как одна команда сидит у своих ворот, стараясь убить время в ожидании возвращения на поле удалённого игрока.

В любом другом виде спорта стараются вносить полезные изменения, в то время как в нашей игре всё почему-то движется в обратном направлении. Причина популярности футбола заключается в его простоте», – заявил Постекоглу в преддверии матча против «Брайтона».

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Анге Постекоглу Синяя карточка ещё теги

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