Постекоглу – о введении синей карточки: «Это уничтожит игру»

Главный тренер «Тоттенхэма» Анге Постекоглу высказался против изменений в правилах.

В скором времени в футболе может быть утверждена карточка синего цвета – получившие её игроки будут удалены на десять минут.

«Знаете, что будет происходить в те десять минут, когда одна команда остаётся вдесятером? Это уничтожит игру, приятель. Мы будем наблюдать, как одна команда сидит у своих ворот, стараясь убить время в ожидании возвращения на поле удалённого игрока.

В любом другом виде спорта стараются вносить полезные изменения, в то время как в нашей игре всё почему-то движется в обратном направлении. Причина популярности футбола заключается в его простоте», – заявил Постекоглу в преддверии матча против «Брайтона».