Ланге рассказал, почему «Тоттенхэм» купил Дрэгушина

Технический директор лондонского «Тоттенхэма» Йохан Ланге рассказал, почему «шпоры» решили приобрести центрального защитника Раду Дрэгушина из «Дженоа». Напомним, итальянский клуб получил за 22-летнего игрока 25 миллионов евро компенсации.

«Дрэгушин очень хорошо показывал себя в «Дженоа» на протяжение длительного периода. Он обладает отличной скоростью, а также хорош в игре 1 в 1. Ему лишь недавно исполнилось 22 года. Раду является очень молодым игроком с большим потенциалом. Он очень быстро влился в коллектив, но мы ожидаем, что в будущем он станет ещё лучше», – приводит слова Ланге The Spurs Express.