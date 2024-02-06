Новичок «Тоттенхэма» рассказал об отказе «Барселоне»

Полузащитник «Юргордена» Лукас Бергвалл, который летом присоединится к «Тоттенхэму», рассказал о своем решении перейти в лондонский клуб.

По словам 18-летнего футболиста, у него было предложение от «Барселоны».

«Мне понадобилось время, чтобы определиться со своими выбором. Было нелегко отказать «Барселоне». Думаю, я сделал правильный выбор. Я почувствовал, что переход в «Тоттенхэм» будет правильным решением для моей карьеры», - цитирует шведа Football Italia.

В нынешнем сезоне Бергвалл провел за «Юргорден» 28 матчей и отметился двумя забитыми мячами. Также в его активе один голевой пас.