Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​«Ливерпуль» остался без основного вратаря – названы сроки восстановления Алиссона

27 Ноября 2023 • 14:16 Комментировать
Ливерпуль
...
Фулхэм
03.12 17:00

В матче с «Манчестер Сити» травму получил голкипер «Ливерпуля» Алиссон, о чём после финального свистка рассказывал главный тренер команды Юрген Клопп. Журналист Джеймс Кент пишет в социальных сетях о том, что Алиссон пропустит около пяти недель – бразилец повредил подколенное сухожилие.

Напомним, что матч между «Манчестер Сити» и «Ливерпулем» завершился вничью со счётом 1:1.

На текущий момент «Ливерпуль» располагается на третьей позиции в турнирной таблице Премьер-лиги. Ближайший матч чемпионата команда Юргена Клоппа проведёт 3 декабря – против «Фулхэма» на своём поле.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Алиссон Бекер

Новости по матчу

Сегодня, 27 Ноября
00:52
«Ливерпуль», «Челси» и «Манчестер Сити» претендуют на 15-летнего рекордсмена Серии А
26 Ноября
12:56
«Я засыпал во время командного собрания» – Макаллистер раскритиковал АПЛ за тяжёлый график
Показать ещё
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЛИВЕРПУЛЬ ФУЛХЭМ
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
27.11.23 в 23:00
Фулхэм Фулхэм
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
2.26 3.40 3.20
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 27 Ноября
14:32 · Англия. Премьер-лига
​Гвардиола: «Я соблазняю футболистов»
14:16 · Англия. Премьер-лига
​«Ливерпуль» остался без основного вратаря – названы сроки восстановления Алиссона
13:49 · Англия. Премьер-лига
Ортега: «После интереса «Баварии» руководство сразу сказало, что никуда меня не отпустит»
13:42 · Англия. Премьер-лига
«ПСЖ» хочет продать Экитике за 35-40 миллионов евро
12:13 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» или «Ливерпуль»: Фердинанд назвал главного соперника «Манчестер Сити»
12:06 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» и «Барселона» хотят купить украинского полузащитника
12:03 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» положил глаз на вингера «Атлетико»
11:44 · Англия. Премьер-лига
Эмери: «Мы хотим сохранить Дугласа Луиса, но я думаю, он тоже хочет остаться»
11:29 · Англия. Премьер-лига
Кайоде не горит желанием переходить в «Арсенал»
11:26 · Англия. Премьер-лига
Салах назвал трёх суперзвёзд, с которыми хочет поиграть в одной команде
11:19 · Англия. Премьер-лига
Бруну Фернандеш: «Кобби Майну – лучший игрок матча с «Эвертоном»
11:12 · Англия. Премьер-лига
Бернарду Силва – о Доку: «Его нельзя ограничивать, ведь иначе он потеряет свою магию»
10:57 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» хочет подписать полузащитника «Барселоны»
10:23 · Англия. Премьер-лига
Бернарду Силва: «У нас были шансы обыграть «Ливерпуль»
09:57 · Англия. Премьер-лига
«Милан» начал переговоры с игроком «Арсенала»
Все новости
Рекомендуем