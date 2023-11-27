​«Ливерпуль» остался без основного вратаря – названы сроки восстановления Алиссона

В матче с «Манчестер Сити» травму получил голкипер «Ливерпуля» Алиссон, о чём после финального свистка рассказывал главный тренер команды Юрген Клопп. Журналист Джеймс Кент пишет в социальных сетях о том, что Алиссон пропустит около пяти недель – бразилец повредил подколенное сухожилие.

Напомним, что матч между «Манчестер Сити» и «Ливерпулем» завершился вничью со счётом 1:1.

На текущий момент «Ливерпуль» располагается на третьей позиции в турнирной таблице Премьер-лиги. Ближайший матч чемпионата команда Юргена Клоппа проведёт 3 декабря – против «Фулхэма» на своём поле.