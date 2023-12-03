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«Ливерпуль» продлил беспроигрышную серию в АПЛ до семи матчей

03 Декабря 2023 • 19:24 Комментировать
Ливерпуль
4:3
Фулхэм

«Ливерпуль» одержал волевую победу над «Фулхэмом» в матче 14-го тура чемпионата Англии.

Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу команды Юргена Клоппа. Стоит сказать, что «Ливерпуль» проигрывал до 87-й минуты, однако смог забить дважды за пару минут и набрать очередные три очка. Таким образом, мерсисайдцы продлили свою беспроигрышную серию в АПЛ до семи матчей.

Ранее «Ливерпулю» удалось одолеть «Брентфорд», «Ноттингем Форест» и «Эвертон», а также сыграть вничью с «Манчестер Сити», «Лутон Таун» и «Брайтоном».

После 14 туров «красные» занимают второе место в турнирной таблице АПЛ, набрав 31 очко.

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Евро-Футбол.Ру,
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