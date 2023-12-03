Хайнер: «Ни для кого не секрет, что мы интересовались Пальиньей»

Президент мюнхенской «Баварии» Герберт Хайнер признался, что в конце лета у клуба сорвалась сделка по трансферу полузащитника Жоау Пальиньи из лондонского «Фулхэма». Ранее сообщалось, что команда Томаса Тухель может вернуться к кандидатуре португальского опорника в январе.

«Ни для кого не секрет, что мы интересовались Пальиньей. Он прибыл в Мюнхен на медицинский осмотр, но в конце концов его клуб не дал зелёный свет на подписание контракта, о чём мы жалеем. Сейчас мы смотрим на трансферный рынок, чтобы понять, что осуществимо и какая сделка имела бы для нас смысл», – сказал Хайнер в беседе с изданием Bild.