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Хайнер: «Ни для кого не секрет, что мы интересовались Пальиньей»

03 Декабря 2023 • 12:37 Комментировать
Бавария
0:0
Унион Берлин

Президент мюнхенской «Баварии» Герберт Хайнер признался, что в конце лета у клуба сорвалась сделка по трансферу полузащитника Жоау Пальиньи из лондонского «Фулхэма». Ранее сообщалось, что команда Томаса Тухель может вернуться к кандидатуре португальского опорника в январе.

«Ни для кого не секрет, что мы интересовались Пальиньей. Он прибыл в Мюнхен на медицинский осмотр, но в конце концов его клуб не дал зелёный свет на подписание контракта, о чём мы жалеем. Сейчас мы смотрим на трансферный рынок, чтобы понять, что осуществимо и какая сделка имела бы для нас смысл», – сказал Хайнер в беседе с изданием Bild.

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