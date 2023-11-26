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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Я засыпал во время командного собрания» – Макаллистер раскритиковал АПЛ за тяжёлый график

26 Ноября 2023 • 12:56 Комментировать
Ливерпуль
...
Фулхэм
03.12 17:00

Полузащитник «Ливерпуля» Алексис Макаллистер раскритиковал руководство Английской премьер-лиги за тяжёлый график. Напомним, аргентинцу пришлось 22 ноября несколько часов лететь из Бразилии в Великобританию. Уже 25 числа Алексис принял участие в матче с «Манчестер Сити» в чемпионате.

«Честно говоря, в таком ритме играть очень тяжело. В пятницу мы были на командном собрании, который был посвящён матчу с «Манчестер Сити». Я не мог сидеть с открытыми глазами и буквально засыпал. Это очень тяжело, ведь из-за долгого полёта сбивается суточный биоритм», – цитирует Макаллистера Liverpool Echo.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Алексис Макаллистер

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