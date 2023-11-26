«Я засыпал во время командного собрания» – Макаллистер раскритиковал АПЛ за тяжёлый график

Полузащитник «Ливерпуля» Алексис Макаллистер раскритиковал руководство Английской премьер-лиги за тяжёлый график. Напомним, аргентинцу пришлось 22 ноября несколько часов лететь из Бразилии в Великобританию. Уже 25 числа Алексис принял участие в матче с «Манчестер Сити» в чемпионате.

«Честно говоря, в таком ритме играть очень тяжело. В пятницу мы были на командном собрании, который был посвящён матчу с «Манчестер Сити». Я не мог сидеть с открытыми глазами и буквально засыпал. Это очень тяжело, ведь из-за долгого полёта сбивается суточный биоритм», – цитирует Макаллистера Liverpool Echo.