​Макаллистер впервые забил за «Ливерпуль» - и сразу шедевр

В воскресенье «Ливерпуль» проводит домашний матч Премьер-лиги против «Фулхэма». Ближе к завершению первого тайма голом отметился полузащитник «красных» Алексис Макаллистер. Аргентинцу удался шикарный удар – он пробил метров с двадцати восьми и попал в правую «девятку». В тот момент счёт сменился с 1:1 на 2:1.

Для Макаллистера это первый гол за «Ливерпуль». Состав мерсисайдского клуба аргентинец пополнил летом после трансфера из «Брайтона».

Следить за матчем чемпионата Англии между «Ливерпулем» и «Фулхэмом» можно в текстовой трансляции, которая проходит на портале LiveResult.