Клопп: «Мы потеряли Жоту и Алиссона»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп после субботней гостевой ничьей с «Манчестер Сити» (1:1) указал на кадровые потери команды.

«Мы потеряли Диогу Жоту из-за мышечной проблемы. И Алиссона тоже – он что-то почувствовал. Это совсем не круто», - сказал Клопп, чьи слова в социальных сетях приводит журналист Фабрицио Романо.

На следующей неделе «Ливерпуль» проведёт два матча. Сначала соперником команды Юргена Клоппа станет ЛАСК (Лига Европы, 30 ноября), а затем – «Фулхэм» (Премьер-лига, 3 декабря).

На текущую минуту «Ливерпуль» располагается на второй позиции в турнирной таблице чемпионата Англии.