Броя может сменить «Челси» на другой клуб АПЛ

Нападающий «Челси» Армандо Броя заинтересовал «Фулхэм».

22-летний футболист редко получает игровую практику в команде Маурисио Почеттино – в том числе из-за травм. «Синие» готовы расстаться с рядом игроков в январе, чтобы освободить бюджет для новых подписаний, поэтому, вероятно, выслушают предложения по Брое. По информации Daily Mail, приобрести албанского форварда может «Фулхэм». Ранее сообщалось, что в списке претендентов на игрока фигурируют итальянские «Милан» и «Интер».

Стоимость Армандо Брои, по оценке Transfermarkt, составляет 28 млн евро. В нынешнем сезоне выпускник академии «Челси» провёл шесть матчей, записав на свой счёт один забитый мяч и одну результативную передачу.