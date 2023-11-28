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Броя может сменить «Челси» на другой клуб АПЛ

28 Ноября 2023 • 04:13 Комментировать
Ливерпуль
...
Фулхэм
03.12 17:00

Нападающий «Челси» Армандо Броя заинтересовал «Фулхэм».

22-летний футболист редко получает игровую практику в команде Маурисио Почеттино – в том числе из-за травм. «Синие» готовы расстаться с рядом игроков в январе, чтобы освободить бюджет для новых подписаний, поэтому, вероятно, выслушают предложения по Брое. По информации Daily Mail, приобрести албанского форварда может «Фулхэм». Ранее сообщалось, что в списке претендентов на игрока фигурируют итальянские «Милан» и «Интер».

Стоимость Армандо Брои, по оценке Transfermarkt, составляет 28 млн евро. В нынешнем сезоне выпускник академии «Челси» провёл шесть матчей, записав на свой счёт один забитый мяч и одну результативную передачу.

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