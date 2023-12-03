«Арсенал» встретится с «Ливерпулем» в третьем раунде Кубка Англии

Лондонский «Арсенал» дождался результатов жеребьёвки третьего раунда Кубка Англии. Команда Микеля Артеты начнёт выступления в этом розыгрыше турнира домашним поединком против «Ливерпуля», который состоится в начале января.

Вывеска матча «Арсенал» – «Ливерпуль» будет центральной в третьем раунде Кубка Англии, ведь другим топ-клубам больше повезло с жеребьёвкой. Например, «Челси» сыграет с «Престоном», «Манчестер Юнайтед» с «Уиганом», а «Манчестер Сити» с «Хаддерсфилдом».

Напомним, «Арсенал» сейчас лидирует в турнирной таблице АПЛ, а «Ливерпуль» является одним из конкурентов команды Микеля Артеты в борьбе за титул.