Нападающий «Милана» Франческо Камарда попал в сферу интересов английских грандов.

15-летний футболист установил рекорд Серии А в недавнем матче против «Фиорентины», став самым молодым дебютантом в истории чемпионата. По данным 90min, на юного итальянца уже нацелились три топ-клуба Английской премьер-лиги – «Ливерпуль», «Челси» и «Манчестер Сити». Примерная трансферная стоимость восходящей звезды пока неизвестна.

Франческо Камарда семь раз поразил ворота соперников в 13 матчах за примаверу «Милана» в текущем сезоне. Также в активе игрока четыре забитых мяча в шести встречах за сборную Италии до 17 лет. Форвард отметит 16-летие в марте 2024 года.