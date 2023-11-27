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«Ливерпуль», «Челси» и «Манчестер Сити» претендуют на 15-летнего рекордсмена Серии А слухи

27 Ноября 2023 • 00:52 Комментировать
Милан
1:0
Фиорентина

Нападающий «Милана» Франческо Камарда попал в сферу интересов английских грандов.

15-летний футболист установил рекорд Серии А в недавнем матче против «Фиорентины», став самым молодым дебютантом в истории чемпионата. По данным 90min, на юного итальянца уже нацелились три топ-клуба Английской премьер-лиги – «Ливерпуль», «Челси» и «Манчестер Сити». Примерная трансферная стоимость восходящей звезды пока неизвестна.

Франческо Камарда семь раз поразил ворота соперников в 13 матчах за примаверу «Милана» в текущем сезоне. Также в активе игрока четыре забитых мяча в шести встречах за сборную Италии до 17 лет. Форвард отметит 16-летие в марте 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Челси Ливерпуль Манчестер Сити трансферы футбола - лето 2024 Франческо Камарда ещё теги

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