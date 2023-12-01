Клопп высказался о своём отношении к Лиге Европы

В четверг «Ливерпуль» разгромил ЛАСК (4:0) и обеспечил себе выход из группы Лиги Европы с первого места. Главный тренер английской команды Юрген Клопп после игры дал понять, что он не будет рассматривать Лигу Европы как второстепенный турнир.

«Что вы имеете в виду, какой приоритет? По сравнению с другими турнирами или с чем-то ещё? К сожалению, моя карьера не такая, где я могу выбирать. Я сталкиваюсь с тем, что есть. Когда мы участвуем в каком-то соревновании, это самые важные соревнования на планете. Вот так просто. В воскресенье у нас матч АПЛ, и теперь это, конечно, для нас самое важное соревнование. Но и в Лиге Европы мы хотим пройти как можно дальше», - сказал Клопп журналистам.