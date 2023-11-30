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Продажа Салаха может открыть двери для трансфера Мбаппе в «Ливерпуль»

30 Ноября 2023 • 11:09 Комментировать
Гавр
...
ПСЖ
03.12 15:00

Стало известно, при каком условии «Ливерпуль» сможет позволить себе трансфер нападающего Килиана Мбаппе из «ПСЖ». По информации от Teamtalk, если мерсисайдцы следующим летом продадут Мохамеда Салаха, это событие может открыть двери для трансфера француза.

Напомним, Салаха минувшим летом хотели приобрести клубы из Саудовской Аравии, но «Ливерпуль» отклонял все предложения. В следующее межсезонье сделка вполне может состояться, ведь у Салаха будет оставаться год по контракту.

Отметим, что Мбаппе летом 2024 года станет свободным агентом, если не продлит контракт с «ПСЖ». В его услугах также заинтересован мадридский «Реал».

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль ПСЖ Мохамед Салах Килиан Мбаппе ещё теги

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