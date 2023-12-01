Балотелли: Роджерс — худший тренер в моей карьере

Бывший нападающий «Ливерпуля» Марио Балотелли, ныне выступающий за «Адана Демирспор», высказался об экс-наставнике «красных» Брендане Роджерсе.

— Брендан Роджерс был ужасным менеджером. Он был худшим тренером, который у меня когда-либо был в моей карьере, — приводит слова Балотелли Fotomac.

Напомним, итальянский футболист принадлежал «Ливерпулю» с 2014 по 2016 год, за это время он сыграл в 28 матчах за клуб и забил четыре гола.

Роджерс возглавлял «Ливерпуль» с 2012 по 2015 год. На данный момент рулевым мерсисайдцев является Юрген Клопп, который и сменил ирландца на посту главного тренера команды.