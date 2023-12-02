Оуэн: «Гакпо не выходил бы на разных позициях, если бы играл лучше»

Бывший футболист «Ливерпуля» и сборной Англии Майкл Оуэн высказался об игре Коди Гакпо.

Юрген Клопп использует нидерландца и на острие атаки, и ближе к флангу, и в средней линии. По словам Оуэна, чтобы закрепиться на одной позиции, 24-летнему игроку нужно лучше себя проявлять.

«Быть универсальным – это хорошо. Но у Гакпо была бы конкретная позиция, если бы он показывал более уверенную игру и считался одним из важнейших игроков основного состава», – цитируют английские СМИ известного экс-форварда.

В текущем сезоне Коди Гакпо отметился шестью забитыми мячами и одним голевым пасом в 16 поединках за «Ливерпуль».