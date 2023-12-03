​«Ливерпуль» потерял защитника из-за травмы

В воскресенье вечером «Ливерпуль» проводит домашний матч Премьер-лиги против «Фулхэма». Примерно в середине второго тайма Юргену Клоппу пришлось в срочном порядке делать перестановку в оборонительной линии. Дело в том, что травму получил защитник Жоэль Матип. На замену вышел Ибраима Конате.

В ближайшее время наверняка появится информация о том, насколько серьёзной является травма Матипа.

Стоит сказать, что перестановка в составе «Ливерпуля» произошла при счёте 2:2.

Следить за игрой между «Ливерпулем» и «Фулхэмом» можно в текстовой трансляции, которую проводит портал LiveResult.