​Без Алиссона: «Ливерпуль» назвал состав на игру с «Фулхэмом»

В воскресном матче Премьер-лиги Англии «Ливерпуль» будет принимать «Фулхэм». Наставник мерсисайдской команды Юрген Клопп принял решение выпустить на поле с первых минут таких футболистов:

Келлехер, Александер-Арнольд, Матип, ван Дейк, Цимикас, Макаллистер, Собослаи, Гравенберх, Диас, Салах, Нуньес.

Голкипер Алиссон пропускает игру из-за повреждения.

Стартовый свисток футболисты «Ливерпуля» и «Фулхэма» услышат в 17:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле «Энфилда» во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции.

После тринадцати туров «Ливерпуль» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Англии.