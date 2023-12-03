Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Без Алиссона: «Ливерпуль» назвал состав на игру с «Фулхэмом»

03 Декабря 2023 • 16:03 Комментировать
Ливерпуль
...
Фулхэм
1 1.25 X 6.60 2 10.50
Через 0 ч. 6 мин.

В воскресном матче Премьер-лиги Англии «Ливерпуль» будет принимать «Фулхэм». Наставник мерсисайдской команды Юрген Клопп принял решение выпустить на поле с первых минут таких футболистов:

Келлехер, Александер-Арнольд, Матип, ван Дейк, Цимикас, Макаллистер, Собослаи, Гравенберх, Диас, Салах, Нуньес.

Голкипер Алиссон пропускает игру из-за повреждения.

Стартовый свисток футболисты «Ливерпуля» и «Фулхэма» услышат в 17:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле «Энфилда» во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции.

После тринадцати туров «Ливерпуль» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Англии.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль

Новости по матчу

Сегодня, 03 Декабря
16:30
«Ливерпуль» - «Фулхэм»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
16:16
«Арсенал» встретится с «Ливерпулем» в третьем раунде Кубка Англии
16:03
​Без Алиссона: «Ливерпуль» назвал состав на игру с «Фулхэмом»
12:37
Хайнер: «Ни для кого не секрет, что мы интересовались Пальиньей»
02 Декабря
15:52
Прогноз и ставка на матч Ливерпуль — Фулхэм АПЛ 3 декабря 2023
00:54
Оуэн: «Гакпо не выходил бы на разных позициях, если бы играл лучше»
01 Декабря
17:10
Клопп высказался о своём отношении к Лиге Европы
11:17
Балотелли: Роджерс — худший тренер в моей карьере
30 Ноября
11:09
Продажа Салаха может открыть двери для трансфера Мбаппе в «Ливерпуль»
00:56
«Ливерпуль» сможет подписать Мбаппе только при одном условии
29 Ноября
14:52
Два топ-клуба АПЛ начали изучать условия сделки по Мбаппе 1
14:46
Вирц интересен 5 топ-клубам
28 Ноября
04:13
Броя может сменить «Челси» на другой клуб АПЛ
27 Ноября
14:16
​«Ливерпуль» остался без основного вратаря – названы сроки восстановления Алиссона
00:52
«Ливерпуль», «Челси» и «Манчестер Сити» претендуют на 15-летнего рекордсмена Серии А
26 Ноября
12:56
«Я засыпал во время командного собрания» – Макаллистер раскритиковал АПЛ за тяжёлый график
Показать ещё
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЛИВЕРПУЛЬ ФУЛХЭМ
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
03.12.23 в 17:00
Борнмут Борнмут
Астон Вилла Астон Вилла
3.90 4.10 1.81
Видео
03.12.23 в 17:00
Вест Хэм Вест Хэм
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
1.97 3.50 3.90
Видео
03.12.23 в 17:00
Ливерпуль Ливерпуль
Фулхэм Фулхэм
1.28 6.40 9.00
Видео
03.12.23 в 17:00
Челси Челси
Брайтон Брайтон
1.97 4.10 3.30
Видео
03.12.23 в 19:30
Манчестер Сити Манчестер Сити
Тоттенхэм Тоттенхэм
1.39 5.40 7.00
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 03 Декабря
16:33 · Англия. Премьер-лига
Нападающий «Астон Виллы» Дзаньоло прошлой зимой был очень близок к переходу в другой клуб АПЛ
16:30 · Англия. Премьер-лига
«Челси» - «Брайтон»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
16:30 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» - «Фулхэм»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
16:16 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» встретится с «Ливерпулем» в третьем раунде Кубка Англии 1
16:09 · Англия. Премьер-лига
​«Челси» озвучил состав на матч с «Брайтоном» в АПЛ
16:05 · Англия. Премьер-лига
Мудрик выйдет в стартовом составе «Челси» на матч с «Брайтоном»
16:03 · Англия. Премьер-лига
​Без Алиссона: «Ливерпуль» назвал состав на игру с «Фулхэмом»
15:58 · Англия. Премьер-лига
Нкунку не попал в заявку «Челси» на матч с «Брайтоном»
15:54 · Англия. Премьер-лига
Палмер начнёт матч с «Брайтоном» в запасе
15:48 · Англия. Премьер-лига
Почеттино объяснил, почему «Челси» лидирует в АПЛ по количеству жёлтых карточек
15:36 · Англия. Премьер-лига
Ширер: «Защитники «Манчестер Юнайтед» совсем не получают помощи от Гарначо и Рэшфорда»
14:42 · Англия. Премьер-лига
Роджерс: «Стерлинг в юном возрасте говорил, что хочет стать лучшим игроком в мире»
13:42 · Англия. Премьер-лига
Ван де Бек интересен трём клубам
13:33 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» может заменить Салаха нападающим «Баварии»
13:20 · Англия. Премьер-лига
Два игрока «Манчестер Юнайтед» могут уйти в «Ювентус»
Все новости
Рекомендуем