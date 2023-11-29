Два топ-клуба АПЛ начали изучать условия сделки по Мбаппе

Два английских топ-клуба начали работу по трансферу нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе. По информации от журналиста Данкана Каслза, лондонский «Арсенал» и «Ливерпуль» заинтересованы услугами француза.

Как сообщает источник, оба клуба начали изучать финансовые условия сделки. Напомним, с большой долей вероятности Мбаппе в конце сезона станет свободным агентом, так как не горит продлевать контракт с «ПСЖ».

Мбаппе долгое время связан с мадридским «Реалом», который тоже не исключает вариант с приглашением игрока следующим летом на правах свободного агента. Для самого Килиана «Реал» является приоритетным клубом для продолжения карьеры.