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Два топ-клуба АПЛ начали изучать условия сделки по Мбаппе

29 Ноября 2023 • 14:52 Комментировать
Арсенал
...
Вулверхэмптон
02.12 18:00

Два английских топ-клуба начали работу по трансферу нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе. По информации от журналиста Данкана Каслза, лондонский «Арсенал» и «Ливерпуль» заинтересованы услугами француза.

Как сообщает источник, оба клуба начали изучать финансовые условия сделки. Напомним, с большой долей вероятности Мбаппе в конце сезона станет свободным агентом, так как не горит продлевать контракт с «ПСЖ».

Мбаппе долгое время связан с мадридским «Реалом», который тоже не исключает вариант с приглашением игрока следующим летом на правах свободного агента. Для самого Килиана «Реал» является приоритетным клубом для продолжения карьеры.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Арсенал Лондон ПСЖ Килиан Мбаппе ещё теги

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