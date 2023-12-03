«Ливерпуль» пропустил 3 гола от «Фулхэма», но вырвал победу

В 14-м туре Премьер-лиги «Ливерпуль» доминировал над «Фулхэмом», но постоянно упускал перевес в голах. Мохамед Салах в дебюте затолкал мяч в сетку, но из офсайда. Вскоре со штрафного метров с 20 Трент Александер-Арнольд поразил ближнюю девятку. Довольно быстро Энтони Робинсон прострелил от лицевой, и Гарри Уилсон здорово пробил в цель - 1:1. Алексис Маккалистер сверхдальним ударом попал в дальний верхний угол, «красные» снова повели. После подачи углового, скидки и удара Тете гости снова отыгрались. Салах с острого угла вывалился на ворота и пробил в голкипера.

Во втором тайме Салах бросил в отрыв Дарвина Нуньеса, который запустил мяч в перекладину. Еще раз сработала связка, и Нуньес просто не попал в рамку. В концовке размашистая атака гостей, и у правой штанги Бобби Рид головой переправил мяч в сетку, а оборона соперника в это время ходила пешком - 2:3. «Ливерпуль» не сдался и на последних минутах всё перевернул. Ватару Эндо зарядил в цель с линии штрафной. В следующей атаке Трент со средней дистанции отправил мяч в нижний угол, и вот уже 4:3.

«Ливерпуль» идет на втором месте, противник - 14-й.