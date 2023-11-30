«Ливерпуль» продолжает фигурировать в числе претендентов на форварда «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе.

24-летний игрок не торопится продлевать контракт, истекающий в июне 2024 года. Фаворитом в борьбе за француза остаётся мадридский «Реал», однако в последнее время слухи всё чаще связывают суперзвезду с «Ливерпулем».

Как сообщает журналист Лоик Танзи, Мбаппе находится в хороших взаимоотношениях с рулевым «красных» Юргеном Клоппом, что может облегчить английскому гранду задачу по подписанию дорогостоящего нападающего. Впрочем, мерсисайдцы предпримут такую попытку лишь в том случае, если из гонки окончательно выйдет «Реал».