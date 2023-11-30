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«Ливерпуль» сможет подписать Мбаппе только при одном условии слухи

30 Ноября 2023 • 00:56 Комментировать
Гавр
...
ПСЖ
03.12 15:00

«Ливерпуль» продолжает фигурировать в числе претендентов на форварда «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе.

24-летний игрок не торопится продлевать контракт, истекающий в июне 2024 года. Фаворитом в борьбе за француза остаётся мадридский «Реал», однако в последнее время слухи всё чаще связывают суперзвезду с «Ливерпулем».

Как сообщает журналист Лоик Танзи, Мбаппе находится в хороших взаимоотношениях с рулевым «красных» Юргеном Клоппом, что может облегчить английскому гранду задачу по подписанию дорогостоящего нападающего. Впрочем, мерсисайдцы предпримут такую попытку лишь в том случае, если из гонки окончательно выйдет «Реал».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Ливерпуль ПСЖ Юрген Клопп Килиан Мбаппе трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

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