Абрахам не стал исключать скорое возвращение в АПЛ

Нападающий «Ромы» Тэмми Абрахам поделился мыслями о своём будущем.

25-летний англичанин, согласно многочисленным слухам, интересен целому ряду клубов Премьер-лиги. Его возвращение на родину может состояться уже грядущим летом.

«Никогда не говори никогда. Сейчас я сосредоточен на «Роме» – думаю лишь о том, как наилучшим образом провести остаток сезона со своей командой. Я бы не сказал, что хочу поскорее вернуться в Англию, у меня нет там никаких незавершённых дел. Возможно, я останусь в «Роме» ещё на десять лет, или, может быть, скоро уйду. Никогда не знаешь, что тебя ждёт», – заявил в интервью FourFourTwo форвард, связанный с «Ромой» соглашением до 2026 года.