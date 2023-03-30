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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Абрахам не стал исключать скорое возвращение в АПЛ

30 Марта 2023 • 23:42 Комментировать
Рома
...
Сампдория
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02.04 19:00

Нападающий «Ромы» Тэмми Абрахам поделился мыслями о своём будущем.

25-летний англичанин, согласно многочисленным слухам, интересен целому ряду клубов Премьер-лиги. Его возвращение на родину может состояться уже грядущим летом.

«Никогда не говори никогда. Сейчас я сосредоточен на «Роме» – думаю лишь о том, как наилучшим образом провести остаток сезона со своей командой. Я бы не сказал, что хочу поскорее вернуться в Англию, у меня нет там никаких незавершённых дел. Возможно, я останусь в «Роме» ещё на десять лет, или, может быть, скоро уйду. Никогда не знаешь, что тебя ждёт», – заявил в интервью FourFourTwo форвард, связанный с «Ромой» соглашением до 2026 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Тэмми Абрахам трансферы футбола - лето 2023
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