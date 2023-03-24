Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Абрахам намерен покинуть «Рому»

24 Марта 2023 • 10:25 Комментировать
Рома
...
Сампдория
02.04 19:00

Нападающий «Ромы» Тэмми Абрахам хочет покинуть итальянский клуб в летнее трансферное окно, сообщает Sky in Italy.

По информации источника, 25-летний англичанин намерен вернуться на родину, где ранее защищал цвета «Челси», воспитанником которого он и является. Отмечается, что в услугах Абрахама, помимо лондонского клуба, заинтересован «Манчестер Юнайтед». Ранее сообщалось, что форвард также может продолжить карьеру в бирмингемской «Астон Вилле».

Действующий контракт Абрахама с «Ромой» рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Англии в 45 миллионов евро.

В текущем розыгрыше итальянской Серии А нападающий провёл 27 матчей, забил шесть голов и отдал четыре результативные передачи.    

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Рома Тэмми Абрахам
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РОМА САМПДОРИЯ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 24 Марта
10:25 · Италия. Серия А
Абрахам намерен покинуть «Рому»
09:33 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» нацелился на форварда «Барселоны»
09:15 · Италия. Серия А
Яровинский: «В перспективах Хвичи я не сомневался»
08:16 · Италия. Серия А
Хвича рассказал, чему научился в «Наполи»
07:54 · Италия. Серия А
Донадони: «Кварацхелия - это уникум»
07:30 · Италия. Серия А
Донадони: «Такие, как Леау, нужны «Милану»
07:05 · Италия. Серия А
Паганин: «Мой фаворит для «Интера» - де Дзерби»
06:19 · Италия. Серия А
Донадони: «Конечно, от «Милана» ждали большего»
05:43 · Италия. Серия А
Барелла всё-таки получил травму и покинул расположение итальянской сборной
04:29 · Италия. Серия А
Донадони: «С де Кетеларе нужно подождать»
00:00 · Италия. Серия А
Осимхен: «Мы на пути к Скудетто»
23 Марта
23:16 · Россия. Премьер-лига
Бийол: «Зайнутдинов сможет заиграть в Серии А»
19:52 · Италия. Серия А
​«Интер» может попытаться сохранить Лукаку
19:19 · Италия. Серия А
​«Милан» может поднять предложение для Леау
18:16 · Италия. Серия А
Орлов: «Нужно смотреть, как себя поведут тренеры «Фиорентины», если Кокорина захотят вернуть — это будет победа»
Все новости
Рекомендуем