Абрахам намерен покинуть «Рому»

Нападающий «Ромы» Тэмми Абрахам хочет покинуть итальянский клуб в летнее трансферное окно, сообщает Sky in Italy.

По информации источника, 25-летний англичанин намерен вернуться на родину, где ранее защищал цвета «Челси», воспитанником которого он и является. Отмечается, что в услугах Абрахама, помимо лондонского клуба, заинтересован «Манчестер Юнайтед». Ранее сообщалось, что форвард также может продолжить карьеру в бирмингемской «Астон Вилле».

Действующий контракт Абрахама с «Ромой» рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Англии в 45 миллионов евро.

В текущем розыгрыше итальянской Серии А нападающий провёл 27 матчей, забил шесть голов и отдал четыре результативные передачи.