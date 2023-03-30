Агент Габбьядини: «Будущее зависит от того, спасётся ли «Сампдория»

Игра Маноло Габбьядини - одно из немногих светлых пятен в нынешнем сезоне для поклонников «Сампдории», он является лучшим бомбардиром команды, забив шесть мячей из шестнадцати, причем каждый раз, когда он забивал, команда брала очки - дважды сыграла вничью и дважды выиграла. Однако его будущее в клубе под сомнением, дал понять агент игрока.

- Маноло верен команде, он не ушел в прошлом году, в соль же сложное время. Но будущее зависит от того, спасется ли команда, - цитирует слова его агента Сильвио Пальяри в интервью TMW.

В прошлом году «Сампдории», напомним, удалось спасти свое место в Серии А.