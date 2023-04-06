Сербская федерация футбола поздравила Джуричича с юбилейным матчем за «Сампдорию»

Незаметно, но сербский полузащитник Филип Джуричич добрался до показателя в 50 игр в составе генуэзской «Сампдории». К сожалению, это случилось в не самом удачном для его команды матче - она проиграла «Роме» 0:3. Но зато Джуричича после матча поздравила сербская федерация футбола - это наверняка стало неким утешением для футболиста.

- 50 матчей в футболке «Сампдории» - поздравляем тебя! - написала пресс-служба федерации в социальных сетях.

Надо заметить, что 50 матчей Джуричича пришлись на два отрезка - сперва он выступал в «Сампдории» в период 2016-2018, но тогда провел лишь двадцать матчей, а остальные тридцать - уже в нынешнем сезоне, включая, разумеется, Кубок Италии.