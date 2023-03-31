Абрахам: «Моуринью – легенда»

Нападающий «Ромы» Тэмми Абрахам ответил на вопрос о главном тренере команды Жозе Моуринью.

Английский футболист, как и португальский наставник, пополнил ряды римлян летом 2021 года.

«Жозе – легенда, я очень его уважаю. Он из тех, кого называют настоящим боссом. Его можно считать прирождённым лидером, и вы всегда слушаете, когда он говорит. Он очень здорово умеет обращаться с игроками – в этом он один из лучших в мире.

Моуринью всегда знает, как вас мотивировать, а как задеть, когда это требуется. Он требует большего даже от тех, кто проделывает отличную работу. Он никогда не бывает полностью доволен», – приводит Football Italia слова 25-летнего форварда.