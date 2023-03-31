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Чемпионат Италии. Серия А

Моуринью: «Рома» – топ-клуб, даже если ничего не выигрывает»

31 Марта 2023 • 23:51 Комментировать (1)
Рома
...
Сампдория
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02.04 19:00

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью высказался о статусе своего клуба.

«Самый простой критерий для определения топ-клуба – постоянные победы, трофеи. Но существуют и топ-клубы, которые не побеждают, однако играют важнейшую роль в социальном плане, очень много значат для болельщиков. «Рома» – один из особенных клубов, который расцветает ещё ярче, когда СМИ пытаются нас очернить. Я очень благодарен фанатам. Здесь я чувствую настоящее единство со всеми и после побед, и при неудачах», – приводит Sky Sport слова португальского специалиста.

Контракт Жозе Моуринью с «Ромой» рассчитан до конца следующего сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью
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Комментарии (1)
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venge
01 Апреля 2023 в 00:40
Ага, несколькими месяцами ранее называл команду посредственной, а теперь чешет языком другое. Болтун
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