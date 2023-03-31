Моуринью: «Рома» – топ-клуб, даже если ничего не выигрывает»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью высказался о статусе своего клуба.

«Самый простой критерий для определения топ-клуба – постоянные победы, трофеи. Но существуют и топ-клубы, которые не побеждают, однако играют важнейшую роль в социальном плане, очень много значат для болельщиков. «Рома» – один из особенных клубов, который расцветает ещё ярче, когда СМИ пытаются нас очернить. Я очень благодарен фанатам. Здесь я чувствую настоящее единство со всеми и после побед, и при неудачах», – приводит Sky Sport слова португальского специалиста.

Контракт Жозе Моуринью с «Ромой» рассчитан до конца следующего сезона.