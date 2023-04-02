Станкович: «Победа над «Вероной» придала нам энергии»

В матче двадцать восьмого тура итальянского чемпионата «Сампдории» предстоит сразиться с «Ромой», и Деян Станкович, наставник генуэзского клуба, надеется на то, что его команда сможет развить успех в матче с «Вероной».

- В последние две недели мы хорошо потренировались, а победа над «Вероной» придала нам положительной энергии и веры в то, что мы можем спастись. Мы опробуем все наши шансы. Мы неплохо сыграли в Турине против «Ювентуса» и попробуем то же самое против «Ромы», - цитирует Станковича итальянское новостное агентство ITASportPress.

«Сампдория» занимает предпоследнае место в турнирной таблице Серии А.