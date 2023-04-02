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Чемпионат Италии. Серия А

«Рома» поиздевалась над обороной «Сампдории»

02 Апреля 2023 • 21:03 Комментировать
Рома
3:0
Сампдория
окончен

После трёх поражений в четырёх последних матчах «Рома» порадовала своих болельщиков домашней победой над «Сампдорией». В первом тайме гости отбивались, а после удара Джорджиньо Вейналдума им помогла штанга. Сразу после перерыва был удален Джейсон Мурильо, и команда из Генуи посыпалась. Вейналдум все же забил свой гол, выиграв воздух на линии вратарской. Леонардо Спинаццола и Пауло Дибала минимально промахнулись. В самой концовке все вопросы были сняты, Дибала забил с 11-метровой отметки, а в последней атаке Стефан эль-Шаарави сделал счет разгромным - 3:0.

«Рома» делит третье место, соперник - второй с конца.

Протокол игры  
Рома3:0Сампдория
(1:0) Вейналдум Джорджиньо57'  
(2:0) Дибала Пауло88'  
(3:0) Эль-Шаарави Стефан90'  
Патрисиу РуйЗалевски Никола 86' (Челик Мехмет ( 86') Смоллинг Крис  60'Льоренте ДиегоСпинаццола Леонардо  21'Вейналдум ДжорджиньоМатич НеманьяДибала ПаулоПеллегрини Лоренцо 80' (Сольбаккен Ола ( 80') Эль-Шаарави СтефанАбрахам Тэмми  8' 58' (Белотти Андреа ( 58')
Запасные: Боер ПьетроБове ЭдоардоВольпато КристианТахирович БенджаминСвилар МилеКерамицис ДимитриосКамара Мохамед III
Равалья НиколаДзаноли Алессандро  49' 90' (Хесе Родригес ( 90') Мурильо Джейсон  11'  52'Амионе БруноАуджелло ТоммазоУинкс Гарри  70' 90' (Малагрида Лоренцо ( 90') Ринкон Томас 67' (Паолетти Флавио ( 67'  69') Джуричич ФилипКюизанс Микаэль 55' (Мурру Никола ( 55') Лерис МехдиГаббьядини Маноло 67' (Ламмерс Сэм ( 67')
Запасные: Турк МартинИлкхан ЭмирханЙепес ЖерарОйконому МариосКвальярелла Фабио
02 апреля. Стадион "Стадио Олимпико" (Рим).

 

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Рома Сампдория
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