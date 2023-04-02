«Рома» поиздевалась над обороной «Сампдории»

После трёх поражений в четырёх последних матчах «Рома» порадовала своих болельщиков домашней победой над «Сампдорией». В первом тайме гости отбивались, а после удара Джорджиньо Вейналдума им помогла штанга. Сразу после перерыва был удален Джейсон Мурильо, и команда из Генуи посыпалась. Вейналдум все же забил свой гол, выиграв воздух на линии вратарской. Леонардо Спинаццола и Пауло Дибала минимально промахнулись. В самой концовке все вопросы были сняты, Дибала забил с 11-метровой отметки, а в последней атаке Стефан эль-Шаарави сделал счет разгромным - 3:0.

«Рома» делит третье место, соперник - второй с конца.