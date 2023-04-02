«Рома» поиздевалась над обороной «Сампдории»

После трёх поражений в четырёх последних матчах «Рома» порадовала своих болельщиков домашней победой над «Сампдорией». В первом тайме гости отбивались, а после удара Джорджиньо Вейналдума им помогла штанга. Сразу после перерыва был удален Джейсон Мурильо, и команда из Генуи посыпалась. Вейналдум все же забил свой гол, выиграв воздух на линии вратарской. Леонардо Спинаццола и Пауло Дибала минимально промахнулись. В самой концовке все вопросы были сняты, Дибала забил с 11-метровой отметки, а в последней атаке Стефан эль-Шаарави сделал счет разгромным - 3:0.
«Рома» делит третье место, соперник - второй с конца.
Протокол игры
|(1:0) Вейналдум Джорджиньо57'
|(2:0) Дибала Пауло88'
|(3:0) Эль-Шаарави Стефан90'
Патрисиу Руй•Залевски Никола86' (Челик Мехмет (86') •Смоллинг Крис• 60'Льоренте Диего•Спинаццола Леонардо• 21'Вейналдум Джорджиньо•Матич Неманья•Дибала Пауло•Пеллегрини Лоренцо80' (Сольбаккен Ола (80') •Эль-Шаарави Стефан•Абрахам Тэмми 8'58' (Белотти Андреа (58')
Равалья Никола•Дзаноли Алессандро 49'90' (Хесе Родригес (90') •Мурильо Джейсон 11'• 52'Амионе Бруно•Ауджелло Томмазо•Уинкс Гарри 70'90' (Малагрида Лоренцо (90') •Ринкон Томас67' (Паолетти Флавио (67') • 69'Джуричич Филип•Кюизанс Микаэль55' (Мурру Никола (55') •Лерис Мехди•Габбьядини Маноло67' (Ламмерс Сэм (67')
02 апреля. Стадион "Стадио Олимпико" (Рим).
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