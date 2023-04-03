Вейналдум: «Очень важные три очка»

В матче двадцать восьмого тура итальянского чемпионата «Рома» крупно обыграла «Сампдорию», забив той три безответных мяча. Первый из них на свой счет записал Джоржиньо Вейналдум, который отличился на 55-й минуте. Он прокомментировал события игры.

- Очень важный матч и очень важная победа. Я забил и почувствовал любовь этой публики. Хотел им отплатить. Думаю, сегодня все получилось, - цитирует слова Вейналдума итальянское новостное агентство ITASportPress.

В следующем туре итальянского чемпионата «Рома» сыграет против «Торино», это случится в следующую субботу, восьмого апреля.