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Моуринью: «Я бы не променял себя нынешнего на молодого Жозе»

01 Апреля 2023 • 00:40 Комментировать
Рома
...
Сампдория
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02.04 19:00

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью поделился мыслями о том, как менялся с возрастом.

60-летний португалец работает главным тренером на топ-уровне уже больше двадцати лет.

«Единственное, что мне не нравится в моём нынешнем состоянии, – это то, что физически я уже не чувствую себя так бодро, как раньше. Иногда я просыпаюсь с болью по утрам, иногда мне требуется больше отдыха, чтобы справиться с усталостью, но это естественные явления – так бывает со всеми. Если не говорить об очевидных вещах, я бы не променял себя нынешнего на 50-летнего, 40-летнего или даже 30-летнего Жозе», – цитирует журналист Альфредо Педулла наставника «Ромы».

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью
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