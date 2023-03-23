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Чемпионат Италии. Серия А

​Моуринью выдвинет важное условие «Роме» слухи

23 Марта 2023 • 17:09 Комментировать
Рома
...
Сампдория
02.04 19:00

Действующий контракт Жозе Моуринью с «Ромой» рассчитан до завершения сезона 2023/2024. Тем не менее, португальский тренер может покинуть итальянский клуб раньше, если руководители не выполнят его важное условие, о чём рассказывает Il Corriere dello Sport. Моуринью хочет гарантий подписания новых игроков и даже определил три трансферные цели на лето. О каких футболистах идёт речь, не уточняется.

«Рома» сейчас занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Италии. От четвёртого «Милана» команда Жозе Моуринью отстаёт всего лишь на одно очко.

Ближайший матч «Рома» проведёт 2 апреля – против «Сампдории».

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью
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