Действующий контракт Жозе Моуринью с «Ромой» рассчитан до завершения сезона 2023/2024. Тем не менее, португальский тренер может покинуть итальянский клуб раньше, если руководители не выполнят его важное условие, о чём рассказывает Il Corriere dello Sport. Моуринью хочет гарантий подписания новых игроков и даже определил три трансферные цели на лето. О каких футболистах идёт речь, не уточняется.

«Рома» сейчас занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Италии. От четвёртого «Милана» команда Жозе Моуринью отстаёт всего лишь на одно очко.

Ближайший матч «Рома» проведёт 2 апреля – против «Сампдории».