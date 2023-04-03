Станкович: «До удаления Мурильо были в игре»

В матче двадцать восьмого тура итальянского чемпионата «Рома» крупно обыграла «Сампдорию», забив той три безответных мяча. Сербский наставник генуэзского клуба Деян Станкович считает, что его команду подкосило удаление Мурильо.

- Я должен похвалить игроков за первый тайм. Вплоть до удаления игра шла так, как нам хотелось, мы не осб страдали от команды, которая претендует на Лигу чемпионов. Теперь думаем о домашнем матче против «Кремонезе», - цитирует слова Станковича итальянское новостное агентство ITASportPress.

Игра с «Кремонезе» для «Сампдории» состоится восьмого апреля.