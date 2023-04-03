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Чемпионат Италии. Серия А

Моуринью защитил Станковича от своих фанатов

03 Апреля 2023 • 13:25 Комментировать
Рома
3:0
Сампдория
окончен

В воскресенье в чемпионате Италии проходил матч между «Ромой» и «Сампдорией». По ходу второго тайма фанаты римской команды принялись скандировать оскорбительные кричалки в отношении рулевого генуэзцев Деяна Станковича. Наставник римлян Жозе Моуринью попытался защитить серба от своих фанатов. Португалец начал демонстрировать жесты, призывая болельщиков на трибунах прекратить оскорблять его коллегу.

«Рома» разгромила «Сампдорию» со счётом 3:0. Команда Жозе Моуринью сейчас занимает пятое место в турнирной таблице Серии А. Генуэзцы, в свою очередь, располагаются на предпоследней строчке.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Сампдория Жозе Моуринью Деян Станкович
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