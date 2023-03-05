Уолкотт: «Мы хотим остаться в АПЛ»

В матче двадцать шестого тура английского чемпионата Премьер-лиги «Саутгемптон» сумел обыграть «Лестер», забив один мяч еще в первом тайме. События матча прокомментировал нападающий «Саутгемптона» Тео Уолкотт, который уверен в том, что дела в команде идут отныне в правильном направлении, ведь команда выиграла два из последних трех своих матчей.

- Игра получилась не самой техничной, может, и болельщики смотрели ее не с таким и большим интересом. Но мы работали, и сейчас я устал, неделя была непростой. Мы хотим остаться в Премьер-лиге, и мы сейчас движемся в правильном направлении, - цитирует Уолкотта BBC Sport.