Селлес: «Приятно руководить этой командой»

В матче двадцать шестого тура английского чемпионата Премьер-лиги «Саутгемптон» сумел обыграть «Лестер», забив один мяч еще в первом тайме. События матча прокомментировал наставник «Саутгемптона» Рубен Селлес, который заявил, что гордится работой команды, ведь у ее руля он встал совсем недавно.

- Я горжусь работой, которую проделали ребята. Они проявили сплоченность, чувство локтя. Может, в смысле красоты игры это был не лучший матч, но я увидел настрой на борьбу, увидел ребят, которые используют моменты, у нас отличная раздевалка - в общем, я горжусь тем, что руковожу такой командой, это приятно, - цитирует слова Селлеса BBC Sport.