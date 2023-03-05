Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Голкипер «Лестера»: «Мы заслуживали победу»

05 Марта 2023 • 00:12 Комментировать
Саутгемптон
1:0
Лестер
окончен

В матче двадцать шестого тура английского чемпионата Премьер-лиги «Саутгемптон» сумел обыграть «Лестер», забив один мяч еще в первом тайме. «Лисы» так и не смогли отыграться, чем очень расстроен голкипер клуба Дэнни Уорд:

- Очень большое разочарование. Мы выключились на 15 минут в первом тайме, и это дорого обошлось нам. Но надо искать что-то положительное, даже в этом матче. Может, незабитый ими пенальти сыграл против нас, как ни странно. Если бы забили дважды, не было бы так обидно. Мне кажется, мы заслуживали победу по той работе, которую проделали - даже не ничью, а победу. Надо использовать свои шансы, - цитирует слова Уорда BBC Sport.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Саутгемптон Лестер Дэнни Уорд
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Астон Вилла Астон Вилла
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
1
0
2.02 3.50 3.85
Видео
Окончен
Челси Челси
Лидс Лидс
1
0
1.60 4.30 5.40
Видео
Окончен
Арсенал Арсенал
Борнмут Борнмут
3
2
1.25 6.60 11.00
Видео
Окончен
Брайтон Брайтон
Вест Хэм Вест Хэм
4
0
1.82 3.75 4.50
Видео
Окончен
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Тоттенхэм Тоттенхэм
1
0
3.25 3.35 2.29
Видео
Окончен
Саутгемптон Саутгемптон
Лестер Лестер
1
0
2.70 3.30 2.70
Видео
05.03.23 в 17:00
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
Эвертон Эвертон
2.75 3.15 2.80
Видео
05.03.23 в 19:30
Ливерпуль Ливерпуль
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
2.24 3.70 3.10
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 05 Марта
00:58 · Англия. Премьер-лига
Селлес: «Приятно руководить этой командой»
00:49 · Англия. Премьер-лига
Уорд-Праус: «Отличный результат»
00:27 · Англия. Премьер-лига
Уорд-Праус стал рекордсменом «Саутгемптона» по количеству побед
00:12 · Англия. Премьер-лига
Голкипер «Лестера»: «Мы заслуживали победу»
04 Марта
23:59 · Англия. Премьер-лига
Эмери: «Важная победа для уверенности в своих силах»
23:55 · Англия. Премьер-лига
Лопетеги: «Самое важное - сыграли насухо»
23:50 · Англия. Премьер-лига
Виейра: «Решения судей нужно уважать» 1
23:47 · Англия. Премьер-лига
Де Дзерби: «Хорошие результаты приходят с хорошей игрой»
23:33 · Англия. Премьер-лига
О'Нил: «Думал, что игра уже закончена»
23:22 · Англия. Премьер-лига
Капитан «Вулверхэмптона»: «Добились всего вместе - страдали вместе, бегали вместе»
23:08 · Англия. Премьер-лига
Грасия: «Мы достойно сражались»
23:05 · Англия. Премьер-лига
Все субботние матчи АПЛ завершились победами хозяев поля
23:03 · Англия. Премьер-лига
Мойес: «Ужасный первый гол»
22:58 · Англия. Премьер-лига
Стеллини: «Не хватает инстинкта убийцы»
22:44 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» - «Манчестер Юнайтед»: прогноз на матч чемпионата Англии – 5 марта 2023
Все новости
Рекомендуем