Голкипер «Лестера»: «Мы заслуживали победу»

В матче двадцать шестого тура английского чемпионата Премьер-лиги «Саутгемптон» сумел обыграть «Лестер», забив один мяч еще в первом тайме. «Лисы» так и не смогли отыграться, чем очень расстроен голкипер клуба Дэнни Уорд:

- Очень большое разочарование. Мы выключились на 15 минут в первом тайме, и это дорого обошлось нам. Но надо искать что-то положительное, даже в этом матче. Может, незабитый ими пенальти сыграл против нас, как ни странно. Если бы забили дважды, не было бы так обидно. Мне кажется, мы заслуживали победу по той работе, которую проделали - даже не ничью, а победу. Надо использовать свои шансы, - цитирует слова Уорда BBC Sport.