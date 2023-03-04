«Саутгемптон» обыграл «Лестер» и максимально запутал ситуацию на дне таблицы

В чемпионате Англии невероятная интрига как в борьбе за чемпионский титул, так особенно и за сохранение прописки. «Саутгемптон», обыграв «Лестер», обострил ее до предела. «Лисы» в два раза чаще контролировали мяч, но все свои удары наносили мимо цели, в отличие от противника.

Так, Келечи Ихеаначо пробил в противоход вратарю, в сантиметрах от стойки. Тео Уолкотт заработал пенальти, а Джеймс Уорд-Праус не смог переиграть голкипера. Новая атака хозяев, и Карлос Алькарас, оказавшись сам перед воротами низом пробил в дальний угол - 1:0. Такой же момент у Че Адамса, только здесь вне игры. А что «Лестер»? У Ихеаначо было еще два хороших момента, но у форварда явно сбился прицел. На 90-й минуте Гарри Сутар бил головой по полупустым воротам хозяев - перекладина.

«Саутгемптон» вместе с «Борнмутом» и «Эвертоном» делит последнее место, «Лестер» набрал на три очка больше (15-й).