Селлес: «Мы живы»

В матче двадцать шестого тура английского чемпионата Премьер-лиги «Саутгемптон» сумел обыграть «Лестер», забив один мяч еще в первом тайме. События матча прокомментировал наставник «Саутгемптона» Рубен Селлес, который считает, что у его команды есть шансы спасти свою прописку в высшей лиге английского футбола, несмотря на не самое лучшее турнирное положение.

- Каждое очко, а тем более каждая победа помогают. Мы учимся, победы также позволяют извлекать уроки и опыт. Мы живы, у нас хороший набор игроков. Сражаемся вместе, играем вместе, радуемся всему вместе. Так и будем выбираться из опасной зоны, - заверил Селлес, слова которого цитирует BBC Sport.