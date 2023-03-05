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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Селлес: «Мы живы»

05 Марта 2023 • 07:00 Комментировать
Саутгемптон
1:0
Лестер
окончен

В матче двадцать шестого тура английского чемпионата Премьер-лиги «Саутгемптон» сумел обыграть «Лестер», забив один мяч еще в первом тайме. События матча прокомментировал наставник «Саутгемптона» Рубен Селлес, который считает, что у его команды есть шансы спасти свою прописку в высшей лиге английского футбола, несмотря на не самое лучшее турнирное положение.

- Каждое очко, а тем более каждая победа помогают. Мы учимся, победы также позволяют извлекать уроки и опыт. Мы живы, у нас хороший набор игроков. Сражаемся вместе, играем вместе, радуемся всему вместе. Так и будем выбираться из опасной зоны, - заверил Селлес, слова которого цитирует BBC Sport.

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Евро-Футбол.Ру,
Саутгемптон Рубен Селлес
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