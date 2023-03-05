Роджерс: «Разочарован результатом, но игра была»

В матче двадцать шестого тура английского чемпионата Премьер-лиги «Саутгемптон» сумел обыграть «Лестер», забив один мяч еще в первом тайме. Для Брендана Роджерса, североирландского наставника «Лестера», это было уже сотое поражение в качестве наставника команды английской Премьер-лиги. Он прокомментировал итоги матчи.

- Я разочарован этим результатом. Но игра была. Жаль, что не смогли воспользоваться предоставлявшимися возможностями. Жаль также, что утратили контроль над игрой на какой-то момент и именно тогда и пропустили. Если у нас получится стать острее, точнее в завершении атак, то будем выигрывать матчи, - цитирует слова Роджерса Sky Sports.